Basketball Alte Freunde bleiben an der Spitze

Die Basketballer des Oberligisten SV Alte Freunde haben auch nach dem fünften Spieltag ihre weiße Weste gewahrt. Dagegen rutschen die ART Giants II immer weiter nach unten. Frauen-Oberligist ART gelang ein wichtiger Sieg, während die Capitol Bascats leer ausgingen.



Männer-Oberliga, SV Alte Freunde – TV Jahn Königshardt 76:65 (41:27) Von Beginn an nahmen die Alten Freunde das Heft in die Hand und erarbeiteten sich schnell eine zweistellige Führung. Danach plätscherte das Spiel vor sich hin, der Gegner kam nicht mehr gefährlich heran. Allerdings war der Erfolg teuer erkauft: Bei seinem Saisondebüt verdrehte sich Alexander Janik bereits nach zehn Minuten böse das Knie und konnte nicht mehr weiterspielen. Sasa Zivanovic verletzte sich leicht an der Leiste, blieb ab diesem Zeitpunkt dann auch nur noch auf der Bank.



Südwest Baskets Wuppertal II – ART Giants II 88:74 „Meine Mannschaft hatte einfach einen schlechten Tag. Sie konnte ihre Aufgaben überhaupt nicht umsetzen. Gerade in der Defensive waren wir sehr schlecht“, ärgerte sich Trainer Valentino Jovanovik. Schon zur Pause lagen die ART Giants mit über 20 Punkten zurück. „Ab Mitte des dritten Viertels haben sich meine Jungs gefunden. Doch das hat nicht gereicht, um das Blatt zu wenden“, bedauerte er. Ein Sonderlob erhielt der lange verletzte Stefan Bogdan. „Er hat sehr viel geholfen, die Mannschaft nach vorne zu bringen“, betonte Jovanovik.



Frauen-Oberliga: ART – DJK Südwest Köln 55:44 (24:25) Durch den Sieg gegen das Schlusslicht fiel ART-Trainer Robert Shepherd ein Stein vom Herzen. „Nach einigen erfolglosen Spielen sind wir sehr glücklich über den Erfolg“, atmete er auf. In dieser so wichtigen Partie hatte er erstmals zwölf Spielerinnen zur Verfügung. „Das brauchten wir auch, denn es war keine leichte Partie“, erklärte Shepherd. Zu Beginn ging offensiv fast nichts, sogar einige Freiwürfe ließen die Düsseldorferinnen liegen. So ging das erste Viertel mit 7:14 verloren. „Wichtig war, dass wir weiterhin mit Energie agiert haben. Die Spielerinnen von der Bank haben den Unterschied ausgemacht. Überhaupt haben wir viele Spielerinnen auf dem gleichen Level“, betonte Shepherd. So gab es bei Wechseln auch keinen (großen) Leistungsabfall. Nach dem 24:25 zur Pause war der dritte Abschnitt (16:6) entscheidend für den Sieg des ART.



Südwest Baskets Wuppertal – Capitol Bascats 74:56 Nach der vierten Niederlage im fünften Spiel bleiben die Bascats auf dem drittletzten Platz hängen.