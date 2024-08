Heimspiel gegen Kapellen-Erft Wo es bei Turu Düsseldorf vor dem Start im Pokal noch zwickt

Die Oberbilker streben gegen den Ligarivalen, gegen den sie in der vergangenen Saison beide aufeinandertreffen verloren hatten, den Einzug in die nächste Runde an. Dass es in den letzten Testspielen vor allen Dingen in der Offensive noch hakte, will Trainer Francisco Carrasco dabei nicht überbewertet wissen. „Wir haben einen großen Umbruch hinter uns und eine ganz junge Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 22,5 Jahren. Das darf man nicht vergessen. Wir brauchen einfach unsere Zeit“, betont der 49-Jährige.