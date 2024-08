Mülheimer FC 97 Werstens Pokalgegner feierte vier Aufstiege in sieben Jahren

Nachdem Inal den MFC in der Saison 2022/2023 in die Oberliga geführt hatte, schien das Tischtuch zwischen Coach und Klub Ende des letzten Jahres zerschnitten. Inal beklagte mangelndes Vertrauen in seine Arbeit und legte sein Amt nieder. Rund drei Monate später waren diese Differenzen ausgeräumt. Mit dem im Februar auf die Trainerbank zurückgekehrten 42-Jährigen schaffte der Mülheimer FC am letzten Spieltag tatsächlich den Klassenerhalt. Und doch: Erst seit wenigen Wochen steht fest, dass Inal und sein Assistent, Ex-Schalker Benjamin Wingerter, den MFC auch in der nun beginnenden Saison coachen werden.