Einer von vier A-Ligisten im Niederrheinpokal Wersten 04 steht vor einem waschechten Highlightspiel

Mit dem Gegner aus Mülheim, der sich in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag vor dem drohenden Wiederabstieg in die Landesliga retten konnte, hat sich der Coach im Vorfeld bewusst nicht beschäftigt. „Ich glaube nicht, dass uns eine Gegnerbeobachtung weiterhelfen würde“, sagt Penz. Stattdessen will er mit seinem Team versuchen, die eigenen Stärken bestmöglich zum Vorschein zu bringen. Und davon gibt es einige. „Wir wollen dem Mülheimer FC zeigen, wie in der Kreisliga A Fußball gespielt wird“, sagt der neue Werstener Linienchef, der in der vergangenen Spielzeit noch beim B-Kreisligisten AC Italia Hilden in der Verantwortung gestanden hatte. Was das letztendlich heißt, gab Penz auf Anfrage in Teilen zu Protokoll. „Wir werden natürlich nicht munter drauf losstürmen, sondern versuchen, kompakt zu stehen und auf Konter zu lauern“, erklärt der Coach.