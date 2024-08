Pokalspiel gegen Union Nettetal Was sich der CfR Links für die neue Saison vorgenommen hat

Der direkte Wiederaufstieg gelang nach einer eindrucksvollen Serie und dem Abbruch aufgrund der Corona-Krise. In der vergangenen Saison setzte der CfR noch einen drauf: Meisterschaft in der Kreisliga A, Rückkehr in die Bezirksliga nach 17 Jahren. Und so wirkt es nach zwei Aufstiegen in kurzer Zeit auch nicht verwunderlich, dass Liomas für die kommende Saison keine ausufernden Kampfansagen raushaut. „Für uns geht es um nichts anderes als den Klassenerhalt“, sagt er deutlich und fügt an. „Wir spielen so weiter bisher.“