Bilks Pokalgegner im Check Dieser Ex-Düsseldorfer zieht im Klever Mittelfeld die Fäden

Düsseldorf · Mit dem 1. FC Kleve hat der Düsseldorfer Fußball-Bezirksligist Sparta Bilk kein leichtes Los in der ersten Runde des Niederrheinpokals gezogen. Vor dem Spiel am Sonntag geben wir einen Überblick darüber, was man zum Oberligisten alles wissen muss.

07.08.2024 , 17:26 Uhr

Spielte in der Saison 2016/17 für den SC West in der Oberliga: Fabio Forster. Foto: Jakob Klos

Von Marcus Giesenfeld