Am Sonntag im Niederrheinpokal gegen Kleve Sparta Bilk fiebert dem Bonusspiel entgegen

Auf die DJK Sparta Bilk wartet das Beste schon zu Beginn. Diese These darf zumindest derjenige wagen, der einen Blick auf den Pflichtspielauftakt des ambitionierten Fußball-Bezirksligisten wirft. Mit dem Erstrundenspiel im Niederrheinpokal gegen den Oberligisten 1. FC Kleve steht für die Mannschaft von Trainer Gabriel Bittencourt am Sonntag (15 Uhr) zum Einstand gleich ein Kracher an der Fährstraße an, ehe es eine Woche später zum Ligastart zum TSV Eller 04 geht. Ein Topspiel zweier Klubs, die man in der kommenden Saison zur Spitzengruppe der Staffel 1 in der Bezirksliga zählen darf.