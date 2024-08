Im Niederrheinpokal Kapellener Brüderpaar hat bei Turu ein Heimspiel

Und wie es die Losfee Peter Neururer wollte, beginnt die Saison 2024/25 für die beiden Düsseldorfer eben in der Landeshauptstadt. Für den SC Kapellen-Erft geht es am Sonntag an die Feuerbachstraße zur Turu. Ein Spiel, was Jonas nicht größer machen will, als es ist: „Natürlich ist es etwas anderes, aber auch nichts extrem Besonderes“, hält der Sechser fest. „Normalerweise sind wir ja in anderen Bezirken unterwegs. Früher waren diese Spiele gegen Turu oder auch Unterrath immer Derbys. Aber mit Kapellen gehen wir diese Spiele an wie jedes andere.“