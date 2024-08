Pokalgegner des CfR Links Ex-Fortuna-Profi geht in die Zweite von Union Nettetal

Der SC Union Nettetal hat sich in den vergangenen Jahren in der Oberliga akklimatisiert. Seit sechs Jahren spielt der Klub aus dem Kreis Viersen in der höchsten Spielklasse des Fußballverband Niederrhein. Das klappt entweder mit viel Geld oder wie es der SC Union macht: die nötige Qualität selbst herstellen, indem eigene junge Spieler entwickelt werden und man auf dem Transfermarkt kreativ wird. Trainer Andreas Schwan ist von je her dafür bekannt, auf junge Spieler zu setzen.