Niederlagen gegen Jena und Karlsruhe Keine Bescherung für die ART Giants

Für die ART Giants gab es in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA keine Weihnachtsgeschenke. Weder beim Vorweihnachtsspiel in Jena (80:107) noch beim „Christmas Game“ am zweiten Feiertag gegen die Karlsruhe Lions gab es positive Tabellenpunkte für die Düsseldorfer. Im heimischen Castello unterlag der ART am Dienstag mit 67:84.