Neuer Trainer bei den ART Giants Yapicier feiert gegen Bremerhaven sein Debüt

Also auch im „Neujahrsspiel“ am Dienstag im Reisholzer Castello (19.30 Uhr) gegen die Eisbären Bremerhaven. „Mein erster Eindruck von den Giants ist sehr positiv“, sagte Yapicier nach der ersten gemeinsamen Trainingseinheit mit seinem neuen Team. „Die Spieler sind hungrig und haben viel Energie. In der Mannschaft steckt großes Potenzial und ich denke, dass wir mit harter Arbeit und Zusammenhalt untereinander unseren Weg gehen werden.“