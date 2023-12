Fußball Neuer sportlicher Leiter sorgt beim GFC für Zuversicht

Unter den elf Zugängen, die Hellas für die Rückrunde bereits an Land ziehen konnte, befinden sich mit Niko Raicevic und Dominik Jürgensen auch zwei Kicker, die Zilis noch aus gemeinsamen Zeiten bei der Fortuna kennt. Die beiden 24-Jährigen spielten in der Hinserie noch für die zweite Mannschaft des FC Kosova in der Kreisliga C. In der Spielzeit 2018/2019 waren Angreifer Jürgensen und Mittelfeldspieler Raicevic gemeinsam in der Landesliga für den DSC 99 am Ball. „Die Jungs verfügen über eine für unsere Verhältnisse vielversprechende Vita“, sagt Zilis.