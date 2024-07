Spielplan für die Fußball-Landesliga Turu und Unterrath startet daheim

Gemeinsam mit dem FC Kosova stieg der SSV Bergisch Born vor wenigen Wochen in die Landesliga auf. Und jenen SSV hat Unterrath am ersten Spieltag zu Gast. „Sie werden als Neuling mit Euphorie anreisen, aber die wollen wir ihnen auf dem Platz ganz schnell nehmen“, so SGU-Coach Deniz Aktag. Nachdem man auch in der abgelaufenen Spielzeit erst wieder über die Relegation den Klassenerhalt sichern konnte, sind die Verantwortlichen bemüht, demütig zu bleiben, wobei Aktag sich und sein Team auch nicht kleiner machen möchte als es ist. „Es gilt, wieder mit mehr Selbstbewusstsein aufzulaufen, als es uns in der jüngeren Vergangenheit gelungen ist.“