Abstiegskampf in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga So gelingt der U19 der ART Giants noch der Klassenerhalt

Da kommt am Sonntag die letzte Hauptrundenpartie in Bochum gerade recht, um vor allem an den angesprochenen Defiziten aktiv auf Wettkampfniveau zu arbeiten. Hinzu kommt noch der Revanchegedanke, ging das Hinspiel doch mit 90:72 an die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet. Damals konnten die kleinen Giants lediglich ein Viertel für sich entscheiden. Das soll am Wochenende definitiv besser werden. Damit schon mal der Grundstein für den Klassenerhalt gelegt werden kann.