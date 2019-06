Boxen : Nachwuchsboxer des TuS gewinnen Bronze

(mjo) Einen Sieg gab es für die sechs Nachwuchsboxer des TuS Gerresheim nicht, über das Abschneiden beim „Black-Forest-Cup“ waren die Verantwortlichen um Gerresheims Trainer Steffen Müller aber zufrieden.

Sein großes Talent bewies Bajut, der schon beim Kaderturnier in Thüringen von sich reden gemacht hatte. Zwei Siege im Achtelfinale gegen Kelvin Sugessa (Tschechien) und Jerome Miller (Schweiz) im Viertelfinale brachten ihn in die Vorschlussrunde. Obwohl Bajut dort den wohl besten Kampf in seiner noch jungen Karriere ablieferte, unterlag er dem italienischen Vizemeister Allesandro Bindar aus Italien mit 1:4-Punktrichterstimmen. Die Gerresheimer Boxer Emin Solsaev, Kacper Gardyjasz und Emil Schneider kamen durch frühe Niederlagen nicht in die Medaillenränge.