Saisonstart für Basketball-Nachwuchs : Bundesliga-Premiere für die Rhein Bascats

Arisa Pfleger gehört zum Team der Rhein Bascats, das in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga antrit. Foto: Christoph Baumeister

Düsseldorf Die Nachwuchs-Basketballerinnen starten am Sonntag als Aufsteiger in eine Saison mit vielen Herausforderungen. Die männliche U19 der ART Giants steht zum Auftakt ebenfalls direkt vor einer schweren Aufgabe in der Bundesliga.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Leska-Ottensmann

Das Premierenfieber steigt: Mit den Rhein Bascats Düsseldorf nimmt zum ersten Mal überhaupt ein Team aus der Landeshauptstadt an der Weiblichen-Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL), der höchsten deutschen Liga für Spielerinnen unter 18 Jahren, teil. Vor dem Saisonauftakt am Sonntag (15 Uhr) in eigener Halle gegen die BasketGirls Ruhr verspüre die Mannschaft „eine positive Aufgeregtheit“, sagt Trainer Björn Weber. Er hatte das Team, das sich aus Spielerinnen der Capitol Bascats Düsseldorf und des Osterather TV zusammensetzt, über die Qualifikation in die WNBL geführt.

„Die erfolgreiche Mannschaft ist auch so zusammengeblieben, zudem sind zwei Spielerinnen aus den Reihen der beiden Klubs aufgerückt“, berichtet der Coach. Zum Kader gehören mit Arisa Pfleger und Laura Knaup auch zwei Talente aus dem Jahrgang 2008, die vor kurzem in den erweiterten Kader der U15-Nationalmannschaft aufgenommen wurden. „Wir freuen uns auf die vielen spannenden Herausforderungen. Die Mädchen sollen sich auf und neben dem Basketballfeld verbessern und ihre Erfahrungen sammeln. Ziel ist der Klassenerhalt, damit wir gerade den jüngeren Spielerinnen eine Perspektive bieten können“, gibt Weber die Zielsetzung preis.

In der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL), Deutschlands höchster Liga für Spieler unter 19 Jahren, sind die ART Giants schon lange dabei. Auch altersbedingt gehen sie nahezu runderneuert in die neue Saison. Aus dem letztjährigen Team sind nur drei Akteure geblieben, hinzu kamen drei Spieler aus den eigenen Reihen sowie zehn Talente von außerhalb. „Das ist eine große Herausforderung. Wir sind noch auf dem Weg, ein Team zu werden. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen“, sagt Trainer Marcin Hansen. Er selbst war zuletzt als Landes- und Disziplintrainer im 3x3 für den Verband tätig und freut sich auf seine neue Aufgabe. „Ich habe es vermisst, mit jungen Talenten zu arbeiten und sie in ihrem Prozess zu begleiten. Bei drei bis vier Trainingseinheiten pro Woche ist es ein ganz anderes Arbeiten. Das gibt einem mehr zurück“, schwärmt Hansen.

Eine Herausforderung wird die Saison in jedem Fall. „Aufgrund der guten Ergebnisse der Vorjahre sind wir in eine der beiden A-Gruppen nachgerückt, in denen die besten Nachwuchsteams sind. Dort werden wir der Underdog sein. Wir sind aber bereit, diese Herausforderung anzunehmen“, betont Hansen. Zum Auftakt müssen die Düsseldorferbeim amtierenden NBBL-Meister Alba Berlin antreten (Sonntag, 14 Uhr).