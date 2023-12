Nachholspiel in der Niederrheinliga TSV Urdenbach muss in Bocholt nachsitzen

Am kommenden Sonntag (13 Uhr, Borussia Park) soll nun noch einmal ein Versuch gestartet werden, das letzte Pflichtspiel des Kalenderjahres über die Bühne zu bringen. Losgelöst davon ist der Blick der TSV-Verantwortlichen aber ohnehin schon auf das neue Jahr gerichtet. „In der Rückrunde wollen wir besser Fußball spielen und mehr Tore schießen“, kündigt Boll an. Ob das ausreicht, um zwölf Punkte auf das rettende Ufer gut zu machen, bleibt abzuwarten. „Es kommt am Ende wie es kommt. Das Wichtigste ist, dass die Mädels weiter mit Spaß zu Training und Spiel kommen. So lange das der Fall ist, ist alles in Ordnung“, so Boll weiter.