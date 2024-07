Trainingsauftakt am Montag Interaktiv startet in die Vorbereitung

Zwei Monate ist es jetzt her, dass die Hanballer von Interaktiv den Abstieg aus der 3. Liga in Kauf nehmen mussten. Für die Mannschaft von Trainer Bastian Schlierkamp startet nun die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Regionalliga. Die letzten Wochen schon haben sich alle Spieler mit individuellen Trainingsplänen fitgehalten. Jetzt, am Montag (22. Juli) kommt erstmals die komplette Mannschaft wieder zusammen. Nach dem traditionellen Leistungstest startet das Mannschaftstraining.