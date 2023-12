Nach zehn Punkten aus vier Spielen Rifi ist zuversichtlich für 2024

Und genau an diesem Ranking wollen sich Trainer Mo Rifi und sein Team im neuen Jahr auch orientieren. „Die Rückrundentabelle sieht gut für uns aus. Das soll nach Möglichkeit auch bis zum Ende so bleiben“, sagt er. Gelingt dies, wäre der Klassenerhalt wohl gesichert. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Schon der Jahresauftakt hat es mit Partien gegen Jüchen, Amern und Monheim in sich. Dort müssen die Elleraner die Leistungen bestätigen, die sie zuletzt vor allem in den Partien gegen direkte Konkurrenten zu Punktgewinnen führten.