Nach verpasstem Aufstieg Eller 04 vollzieht großen Umbruch

Ob es in Eller in der kommenden Spielzeit einen neuen Anlauf auf den Sprung in Liga sechs geben wird, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch bereits, dass sich das Gesicht des Teams von Kerim Kara in der Sommerpause massiv verändern wird. Insgesamt elf Akteure wurden nach dem letzten Saisonspiel gegen die SG Rommerskirchen/Gilbach verabschiedet. „Der Umbruch fällt dann doch größer aus, als wir es zunächst erwartet hatten“, gesteht Kerim Kara. Besonders zwei Kicker reißen große Lücken. Während sich der Abgang des Top-Torschützen Anas El-Rifai (30 Saisontore; wechselt zum Oberligisten FC Büderich) in eine höhere Spielklasse schon früh abzeichnete, kam der Abschied von Marcel Ewertz zumindest für Außenstehende überraschend. Der „Königstransfer“ des vergangenen Sommers und vermeintlich wichtigste Akteur in Karas Ensemble beendet mit 30 Jahren seine Karriere. „Das sind Jungs, die wir qualitativ natürlich nicht eins zu eins ersetzen können“, sagt Kara.