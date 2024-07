Nach Titelgewinn mit Borussia „Wahnsinniger“ Boll sieht Chance auf Olympia-Medaille

„Ich will in das Turnier mit dem Gefühl reingehen, alles investiert zu haben“, sagte Boll, er wolle sich noch einmal „zum Limit“ bringen. So wie in Frankfurt beim Play-off-Finale der Bundesliga, das er mit Düsseldorf 3:1 gegen den 1. FC Saarbrücken gewann. Die Rheinländer holten ihren 34. Titel, an 14 davon war Boll beteiligt.