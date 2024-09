Der DSC 99 schwächelt nach starkem Start Zurück in der Realität

In der Lösungsfindung ist der Coach allerdings auch an das vorhandene Personal gebunden. Sind alle Mann an Bord, scheint der „Club“ tatsächlich in der Lage, jedem Gegner in der Liga ein Bein stellen zu können. Doch fällt eine Säule wie Rico Weiler aus, bringt das die Statik schon ins Wanken. Der 34-Jährige wirkt nicht mehr ganz so fit wie zu seinen besten Zeiten. Doch gerade im Spielaufbau verfügt der Innenverteidiger dank seiner technischen Fertigkeiten immer noch über Qualitäten, die in der Bezirksliga ihresgleichen suchen.