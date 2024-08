Nach Platz vier Die SG Benrath-Hassels hat sich noch besser aufgestellt

Was ist möglich in der kommenden Saison? Nach Platz vier in der letzten Saison darf man die SG Benrath-Hassels erneut weit vorne erwarten. Der Kader wurde verjüngt und bietet nun noch mehr Alternativen. Vor allem in Mittelfeld und Angriff verfügt Nermin Ramic über einige Asse. Die Voraussetzungen für einen längeren Atem im Vergleich zur Vorsaison sind gegeben.