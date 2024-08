Nach Niederrheinpokalspiel Warum sich der CfR Links über Nettetal ärgert

Nach der Verletzung eines Spielers soll ein Düsseldorfer den Ball ins Aus gespielt haben. Im Anschluss beförderte Nettetals Kapitän Pascal Schellhammer den Einwurf in den Strafraum des CfR, wo Leonard Bajraktari zum 1:1-Ausgleich trifft. Sehr zum Ärger von CfR-Trainer Liomas: „Ein Spieler von Nettetal lag am Boden, deswegen haben wir den Ball natürlich ins Aus gespielt“, berichtet der Grieche. „Danach haben wir erwartet, dass wir den Ball zurückkriegen, und der Stürmer schiebt ihn einfach rein.“ Es kam zu einer Rudelbildung. „Ich finde das einfach nur schade. Ich hätte so nicht gewinnen wollen und meinen Spielern gesagt, dass sie wieder einen reinschießen. Die Nettetaler haben das aber alles hingenommen und mitgenommen. Die sind da einfach abgezockt. Wäre das in der 60. und nicht in der 92. passiert, hätten sie uns wahrscheinlich auch den Ball zurückgegeben.“