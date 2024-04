Nach Abstieg in der Hallensaison DHC bestreitet Derby zum Rückrundenauftakt

Die Hallen-Saison endete in der Zwischenzeit jedoch äußerst unschön für die Landeshauptstädter. Trotz sehr guter Mannschaftsleistungen in den meisten Spielen und häufig nur sehr knappen Niederlagen, mit vielen eigenen Torbeteiligungen, standen die Düsseldorfer am Ende auf dem letzten Tabellenplatz der Weststaffel und mussten somit, nun auch in der Halle, das Oberhaus der Hockey-Bundesliga verlassen. Vor dem Auftakt gegen Neuss wird nun also die große Frage sein, wie der DHC den Hallenabstieg verkraftet hat. Hat er sich in den Köpfen festgesetzt oder kann sich das Team neu fokussieren und eine erfolgreiche Rückrunde auf dem Feld spielen?