Fußball : MSV gewinnt Derby gegen Schwarz-Weiß

Durch den Sieg springen die Düsseldorfer auf den achten Platz in der Fußball-Landesliga.

Glücklicher Heimerfolg für den Rather SV zum Hinrunden-Abschluss der Fußball-Landesliga. „Über ein Unentschieden oder eine Niederlage hätten wir uns nicht beschweren können“, gab der RSV-Coach Andreas Kusel nach der Partie offen zu, „es war ein bisschen glücklich.“ Dabei erwischten die SpVgg Steele aus Essen den besseren Start, gingen durch Daniel Schröder in Führung (18.). Fabian Stutz gelang jedoch der Rather Ausgleich noch vor der Pause (29.).