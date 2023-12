Fußball MSV gewinnt das Derby beim SC West

„Mit Schönspielerei und Lamentieren kommt man im Abstiegskampf nicht weit. Das haben die Jungs heute in der ersten Hälfte auch wieder vor Augen geführt bekommen“, gab Wests Trainer Günter Abel nach der Partie ernüchtert zu Protokoll. Was die Gastgeber vor dem Seitenwechsel boten, war schlichtweg erschreckend. Von mannschaftlicher Geschlossenheit war weder in der Ausrichtung der einzelnen Mannschaftsteile noch im Umgang untereinander etwas zu spüren. Ganz anders präsentierte sich der MSV, der sich von der ersten Minute an als entschlossenes, zweikampfstarkes Kollektiv präsentierte und für sein Engagement letztlich auch belohnt wurde. Der fleißige Harun Ünlü stocherte den von Soichiro Goto vor seine Füße abgewehrten Ball zum 1:0 über die Linie (35.). Sieben Minuten später faustete der unglücklich agierende Goto den Ball an die Brust von Wiren Bhaskar, und schon stand es 0:2 aus Sicht der Oberkasseler (42.). „Solche Tore darf man natürlich auch nicht kassieren“, sagte Abel, der zur Pause einige Korrekturen vornahm. Mit Jalen Rueter und Darko Tomic blieben zwei Abwehrspieler in der Kabine. Marco Lüttgen rückte von umgewohnten rechten Flügel in die angestammte Sturmmitte, während der bis dahin fast nur durch Lamentieren aufgefallene Maciej Zieba in die Innenverteidigung wechselte.