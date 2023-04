Fußballer aus Düsseldorf-Eller MSV schwächelt gegen direkte Konkurrenten

Doch um sie herum wirbeln eben auch eine Vielzahl von jungen Spielern, die schon ein gewisses Maß an Verantwortung schultern müssen. In der Hinrunde gelang das insbesondere King Manu auf beeindruckende Weise. Der 19-jährige war im zentralen Mittelfeld ein Stützpfeiler und spielte sich so auch in den Fokus von Fortunas U23, für die er in der kommenden Saison auflaufen wird. Was Manu in der Hinrunde war, ist Amin Bouzraa in der Rückserie. Wie wichtig der 20-Jährige für das Offensivspiel des MSV ist, zeigte sich, als er nicht da war. Ohne Bouzraa lief gegen Cronenberg im Angriff nicht allzu viel zusammen.