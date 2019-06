Neuer Trainer : Deniz Aktag soll den MSV in die Landesliga-Spitze führen

Deniz Aktag soll den MSV in die Landesliga-Spitze führen

Der neue Mann an der Seitenline beim MSV: Deniz Aktag. Foto: Blazy, Achim (abz)

Düsseldorf Die Verantwortlichen des Fußballklubs sind überzeugt, dass der frühere Ratinger Trainer gut zur Mannschaft passt. Der Klassenerhalt allein ist den Düsseldorfern auf Dauer zu wenig.

Für Außenstehende kam der Trainerwechsel beim Fußball-Landesligisten MSV Düsseldorf überraschend. Das Engagement Harald Beckers endete nach noch nicht einmal einem halben Jahr, für ihn übernimmt Deniz Aktag in der neuen Saison das Kommando.

Bis dahin hatte Hassan Nounouh den Trainerposten vorübergehend bekleidet, nachdem Mohamed Elmimouni im November nach einer Negativserie Hals über Kopf seinen Rücktritt in der Rheinischen Post verkündete. „Das kam damals überraschend für uns und war ein Schlag ins Gesicht“, blickt Mahnin zurück, unterstreicht aber auch: „Mo hat gute Arbeit geleistet.“ Es sei danach nicht einfach gewesen, auf die Schnelle einen Nachfolger zu finden. In Hassan Nounouh sprang schließlich ein alter Bekannter ein.

„Dies war jedoch nur eine Interimslösung bis zur Winterpause, weil Hassan auch beruflich stark eingespannt ist“, erklärt Mahnin. Man habe dies jedoch nicht offen kommuniziert, da man keine Spekulationen und Unruhe habe schüren wollen. Derweil seien Gespräche mit vier Trainern geführt worden, die Wahl sei jedoch letztlich auf Nounouhs Empfehlung hin auf Becker gefallen. Der Coach war bis zuletzt auch in die Kaderplanung für die neue Saison eingebunden, doch zum Trainingsstart am 1. Juli übernimmt nun der 37-jährige Deniz Aktag, der vom Bezirksligisten Ratingen 04/19 II kommt und den Aufsteiger dort zuletzt auf den vierten Platz führte. „Deniz hat eine gute Vita und passt gut in die Mannschaft“, sagt Mahnin über die Neuverpflichtung.