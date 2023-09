Boule Deutschlands erfolgreichster Boulespieler

Moritz Rosik hat im Boule-Sport schon viel erlebt. Der gebürtige Hildesheimer, der in Lintorf groß wurde und derzeit in der Karlstadt wohnt, begann als 13-Jähriger mit Boule. Gefördert wurde er als Anfänger von der ehemaligen deutschen Nationalspielerin und Bundestrainerin Gudrun Deterding, die sein Talent entdeckte. Schon zwei Jahre später war er bei der Jugend-Weltmeisterschaft im tunesischen Monastir dabei, im nächsten Jahr bei der Europameisterschaft. „Spätestens da hatte mich durch meine Erfolge das Fieber gepackt“, sagt er heute. Für das Fußballspielen bei Rot-Weiß Lintorf blieb nun keine Zeit mehr. 2015 holte er mit der U23 Bronze bei der Europameisterschaft in den Niederlanden. 2016 rutschte er in seinem ersten Seniorenjahr in den A-Kader der Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft auf Madagaskar, weil einige Spieler nicht nach Afrika fliegen wollten. Nun war er in der nationalen Spitze angekommen, wurde in allen folgenden Jahren in den Kader für die Turniere berufen. Dann kam die Pandemie. Der Wettbewerb in Benin war nun der erste nach der Corona-Pause.