Mohamed El Mimouni folgt auf Petrit Rushiti Neuer Trainer für Landesligist FC Kosova

Inzwischen ist auch klar, wer den FC Kosova in der Landesliga trainieren wird. Mit Mohamed El Mimouni verpflichtete der ehrgeizige Verein einen Coach, der auf den ersten Blick auch die logische Wahl zu sein scheint. Mit dem 40-Jährigen kommt ein Fachmann, der nach einer rund einjährigen Auszeit auf diese neue Aufgabe brennt. Dass El Mimouni in der Umgebung über ein exzellentes Netzwerk sowie ein gutes Auge verfügt, qualifizierte ihn für den Posten ebenso wie die Tatsache, dass er beim MSV Düsseldorf schon unter ähnlichen Bedingungen sehr erfolgreich arbeitete. Nicht umsonst erwähnte der Klub in einer kurzen Vorstellung die beiden Aufstiege, die El Mimouni mit dem MSV Düsseldorf feiern konnte. In der Spielzeit 2016/2017 führte der Familienvater den Klub aus Eller in die Landesliga. Fünf Jahre später ging es dann hoch in die Oberliga.