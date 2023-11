Fußball Mo Rifi ist der neue Mann beim MSV

Angesichts der Tragik gerät das Heimspiel am Freitag gegen VSF Amern schon fast in den Hintergrund. Dabei verspricht die Partie aus sportlicher Sicht Spannungspotenzial. Denn auch Amern befindet sich wie die Turu nach schwachem Saisonstart mächtig im Aufwind. Das Team von Trainerfuchs Willi Kehrberg ist seit fünf Pflichtspielen unbesiegt und wartete zuletzt unter anderem mit einem Erfolg über den klaren Meisterschaftsfavoriten 1. FC Monheim auf. „Sie sind physisch stark und werden uns alles abverlangen“, weiß Carrasco, der auf seinen verletzten Abwehrroutinier Daniel Rey-Alonso verzichten muss.



MSV Düsseldorf Abstiegskampf pur ist am Sonntag in der Partie zwischen dem Cronenberger SC und dem MSV Düsseldorf angesagt. Der MSV könnte mit einem Sieg bei den auf Rang 15 liegenden Wuppertalern bis auf fünf Zähler an diese heranrücken und somit wieder etwas Hoffnung im Tabellenkeller schöpfen. Doch nach zuletzt sechs Niederlagen in Serie ist die Verunsicherung groß. „Die Mannschaft ist nun gefragt, sie muss es auf dem Platz richten und sich für die Trainingsarbeit auch mal wieder belohnen“, fordert Präsident Nurdin Mahnin. Vielleicht kommt da der neue Mann auf der Trainerbank gerade zur richtigen Zeit. Denn auch wenn Mahnin sich noch nicht in die Karten schauen lassen wollte, ist die „T-Frage“ an der Heidelberger Straße nach Informationen unserer Zeitung bereits geklärt. Demnach wird Mo Rifi die Nachfolge von Bektas Bilgilisoy antreten. Rifi wurde erst kürzlich beim Bezirksligisten Rather SV entlassen und soll nun den MSV eine Etage höher wieder in die Erfolgsspur führen. Gut möglich, dass der 40-Jährige schon am Sonntag in Cronenberg an der Seitenlinie steht.



SC West Auch beim SC West ist die Suche nach einem neuen Coach erfolgreich beendet worden. Mit Günter Abel trägt ein langjähriger Zweitliga-Profi (Rot-Weiß Oberhausen) ab sofort die Verantwortung. Der 57-Jährige stand zuletzt beim FSV Vohwinkel an der Seitenlinie. Die Premiere könnte für Abel schwieriger kaum sein. Gegen den bis dato so furios aufspielenden Tabellenführer SC Kapellen ist das Schlusslicht auf eigenem Platz der krasse Außenseiter.



SG Unterrath Gegen jene Kapellener kam am vergangenen Sonntag der nächste Gegner der SG Unterrath, der ASV Mettmann mit 0:7 unter die Räder. „Wir werden uns von diesem Ergebnis aber nicht blenden lassen“, verspricht SGU-Coach Yannick Meurer. Anlass zum Leichtsinn gibt es für die SGU ohnehin nicht. Denn gerade auf fremden Plätzen ist die Bilanz noch ausbaufähig. „Woran das liegt, weiß ich auch nicht“, sagt Meurer. Der 37-Jährige muss in Mettmann personell improvisieren, da mit Daniel Becker (gesperrt), Manuel Schulz und Kevin Lobato (beide verletzt) eine Reihe von Stammspielern sicher ausfallen werden.