Handballer kurz vor dem Abstieg aus der 3. Liga Interaktiv braucht ein Wunder

Mit 28:29 gab es für die Handballer von Interaktiv Düsseldorf-Ratingen beim Tabellenfünften HSG Hanau die fünfte Niederlage in Folge. Damit wird die Lage für das Schlusslicht der dritten Bundesliga immer bedrohlicher. Jetzt muss an den letzten beiden Spieltagen ein kleines Handball-Wunder her: Falls die Düsseldorf-Ratinger zum Schluss noch zwei Siege einfahren und die direkte Konkurrenz leer ausgeht, ist der Klassenerhalt noch möglich.