Mit 25 Jahren Trainer beim Rather SV Das Leben von Emre Yeni zwischen Tonstudio und Fußballplatz

Für den Aufschwung in Rath ist auch ein Akteur verantwortlich, der wie sein Trainer kürzlich noch in der Kreisliga C gekickt hat. In seinen fünf Einsätzen für die „Erste“ traf Arlind Sulejmani schon dreimal. „Er ist körperlich noch nicht bei hundert Prozent, macht aber trotzdem die Tore“, schwärmt Yeni von seinem Schützling. Überrascht ist der Coach von der Quote seines 24-jährigen Angreifers genauso wenig wie von der positiven Entwicklung der ganzen Mannschaft. „Ich wusste von Anfang an, dass wir die Qualität haben, um die Abstiegsränge zu verlassen“, sagt Yeni, der sich in seiner knapp bemessenen Freizeit zwischen Tonstudio und Fußballplatz noch mit Boxen fit hält.