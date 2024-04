Rollstuhl-Tischtennis Achter Titel in Folge

Sandra Mikolaschek, Valentin Baus und Thomas Schmidberger sind einfach nicht zu stoppen. Das Trio bildet die Bundesliga-Mannschaft von Borussia Düsseldorf im Rollstuhl-Tischtennis. In den letzten Spieltag der aktuellen Saison waren sie diesmal nur als Zweiter gegangen, doch am Ende stehen sie wieder ganz oben – wie in all den Jahren zuvor. Achtmal in Folge hat das Trio nun den nationalen Titel geholt. Die Erfolgsgeschichte ist wirklich bemerkenswert. Grundlage dieses Triumphes ist eine starke, geschlossene Mannschaftsleistung. Jeder aus dem Team wäre das Aushängeschild einer Bundesliga-Mannschaft; da sie bei Borussia alle drei zusammen spielen, sind sie praktisch unschlagbar. In der Rangliste der Einzelspiele in der aktuellen Spielzeit befinden sich alle drei Spieler in der Top 10.