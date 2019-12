Fußball-Bezirksliga : „Wir werden in dieser Saison nicht absteigen“

„Wir werden in dieser Saison nicht absteigen“

Düsseldorf Der Trainer des Bezirksligisten DSC 99 erklärt, wie er den Klassenerhalt realisieren will und was die zwingenden Voraussetzungen dafür sind.

Hinter den Fußballern des DSC 99 liegt keine einfache Zeit. Nach dem Aufstieg in die Oberliga ging es postwendend bergab. Inzwischen ist das Team von Trainer Michael Kezmann wieder in der Bezirksliga angekommen und kämpft dort gegen den nächsten Abstieg. Nach dem 3:0-Erfolg gegen den TuS Gerresheim im letzten Spiel vor der Winterpause stehen die Düsseltaler immerhin wieder auf dem Relegationsplatz.

Herr Kezmann, wie groß ist die Erleichterung über die drei Punkte am vergangenen Wochenende?

Weshalb ist Ihr Team nun so akut vom Abstieg bedroht ist?

Kezmann Wir konnten bislang in keinem Spiel mit derselben Mannschaft auflaufen, und unsere Trainingsleistung hat sich sonntags nicht auf dem Platz widergespielt. Außerdem haben wir ein junges Team, das viele Pass- und Stellungsfehler gemacht hat. Es war zu oft Hektik in den Auftritten drin, die müssen wir ablegen. Wir brauchen Ruhe am Ball.