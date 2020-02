Leichtathletik : Maximilian Thorwirth neuer Deutscher Hallenmeister

Der Mittelstreckenläufer des SFD 75 triumhiert in Leipzig über 3000 Meter und darf weiter von Olympia träumen.

Maximilian Thorwirth ist neuer Deutscher Hallen-Meister über 3000 Meter. Bei den nationalen Leichtathletik-Titelkämpfen in Leipzig absolvierte der Düsseldorfer die längste Meisterschaftsdistanz, die in der Halle gelaufen wird, in starken 7:53,31 Minuten. Martin Grau (Erfurt, 7:56,20) und Florian Orth (Regensburg, 7:59,10) konnten dem 25-Jährigen in der letzten Runde nicht mehr folgen und kamen mit einigem Abstand als Zweite und Dritte ins Ziel. Thorwirths Zeit war die beste eines Siegers seit acht Jahren. Ein Jahr zuvor war er an gleicher Stelle 17 Sekunden langsamer gewesen, hatte die 3000 Meter in 8:11,06 Minuten zurückgelegt.

Der ehrgeizige Düsseldorfer genoss die Stimmung in der Halle nach seinem Triumph und feierte den ersten Platz ausgelassen auf einer Ehrenrunde. „Die wollte ich mir nicht nehmen lassen“, sagte der strahlende Sieger. „Wer weiß, wie oft ich noch Deutscher Meister werde?“ Dann blickte er schon wieder voraus. „Ich träume noch ein bisschen von Olympia“, meinte er. „Ich will nun zwei weitere gute Rennen machen für die Weltrangliste und dann sehen, wo ich stehe. Die Europameisterschaft in Paris ist auf jeden Fall das Ziel. Dort möchte ich über 5000 Meter dabei sein.“ Er sei auf dem richtigen Weg, dürfe jetzt nicht pausieren oder sich ausruhen. „Ich weiß, da geht noch was.“

Thorwirth galt vor dem Rennen als Favorit auf den Titel. „Es hat mich ganz schön nervös gemacht, dass ich favorisiert war, erstmals übrigens bei einem Rennen einer Deutschen Meisterschaft.“ Der Rennverlauf war perfekt für ihn. Mohamed Mohumed hatte vom Start weg für Tempo gesorgt. „Ich musste nur dran bleiben und schauen, dass ich nicht überziehe“, sagte Thorwirth. „Ich wusste, wenn ich am Ende noch etwas Kraft habe und alles reinhaue was ich habe, kann ich das Ding gewinnen.“ Das Mitglied des Düsseldorfer Stockheim-Teams hat damit noch einmal in eindrucksvoller Manier unterstrichen, was schon bei seinem starken achten Platz beim PSD-Bank-Meeting im Januar in Stockum zu sehen war. Dass er sich in der Form seines Lebens befindet und zur erweiterten internationalen Spitze zählt. Jetzt fehlt zu seinem Glück nur noch die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Einen Erfolg feierte in Leipzig auch der Düsseldorfer Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre, der seinen Titel verteidigte. Der 20-jährige WM-Vierte von Doha überflog im Trikot von Bayer Leverkusen 5,70 Meter. Lita Baehre fehlte allerdings ein hochkarätiger Herausforderer: Sein Clubkollege Torben Blech verzichtete wegen einer Fußprellung. Der frühere Freiluft-Weltmeister Raphael Holzdeppe aus Zweibrücken bestreitet im Olympia-Jahr keine Hallen-Saison.