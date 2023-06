Leichtathletik Starkes Comeback

Der 28-Jährige überraschte sich selbst. „Ich wusste nicht so richtig, wo ich stehe. Das gibt auf jeden Fall Rückenwind“, sagte er, nachdem er beim offiziellen Saisoneinstieg auf seiner Nebenstrecke völlig unerwartet die Bestzeit aufgestellt hatte: „Ich reise jetzt mit einem guten Gefühl und großer Vorfreude nach Wien.“ In der österreichischen Hauptstadt startet der WM-Teilnehmer von 2022 am Samstag über 5000 Meter in die Saison. Es ist das erste Rennen über seine Paradestrecke seit fast einem Jahr, zuletzt hatte der gebürtige Düsseldorfer bei seinem vierten Platz bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin im Juni 2022 die Zwölfeinhalb-Runden-Distanz absolviert. Seitdem ist viel passiert.