Nur vier Deutsche waren über 5000 Meter schneller Max Thorwirth läuft Fabelzeit

Zunächst gilt es, die Vorbereitung auf die Titelkämpfe in der Ewigen Stadt auszurichten. Am 8. Juni findet im Stadio Olimpico am Tiber das Finale über die zwölfeinhalb Stadionrunden statt. Thorwirth hofft auf einen ähnlichen Auftritt wie in Brüssel. „Wenn ich an die Leistung und die Zeit anknüpfen kann, könnte sogar eine Platzierung in den Top 12 drin sein", sagte der 29-Jährige aus Düsseldorf-Hellerhof. Auch in Italien werden wichtige Weltranglistenpunkte für eine mögliche Teilnahme an den Sommerspielen in Frankreich, dem zweiten großen Saisonhighlight, vergeben.