Zugang vom SC Velbert Maurice Bankoue zurück bei Turu

Bei der Turu wird für Latrovalis voraussichtlich auch zunächst einmal die Rolle des Herausforderers reserviert sein. Gleiches gilt für Chiyun Jung aus der zweiten Mannschaft von Ratingen 04/19 II. In Ratingen zählte der 21-Jährige in der Bezirksliga zum Stammpersonal. Einmal kam der Mittelfeldspieler sogar im Oberliga-Team zum Einsatz. Wesentlich mehr Erfahrung bringt Ibraim Dogan mit, den die Turu in dieser Woche ebenfalls noch vorstellen wird. Die besten Zeiten des 28-jährigen Offensivmannes liegen aber schon etwas zurück. Aufgrund einer Pilotenausbildung trat Dogan in den letzten Jahren etwas kürzer. Beim Bezirksligisten Tus Gerresheim rückte er in der abgelaufenen Saison zunehmend in den Hintergrund.