Martina Görz ist Weltmeisterin im Hyrox Grenzen und Schmerzen überwinden

Immer weiter, immer zu neuen Horizonten. Martina Görz hat gerade erst eines ihrer großen Ziele erreicht und ist in Nizza mit ihrer spanischen Partnerin Mimoushka Kion Weltmeisterin im Hyrox-Women‘s-Double (Altersklasse 50-59) geworden, da hat sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung die Leichtathletik-Weltmeisterschaft der Senioren im 800-Meter-Lauf für sich entdeckt. Im August findet der globale Vergleich über die zweifache Stadionrunde in Göteborg statt. Bis dahin will die 47-Jährige alles tun, um auf dieser Distanz im Trikot des TV Kalkum-Wittlaer mit den Spitzenleuten mithalten zu können. Ein ambitioniertes Vorhaben.