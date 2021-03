Basketball : Still und leise zum Leistungsträger

Düsseldorf Mark Gebhardt spielt eine starke Saison bei den Basketballern der ART Giants. Trainer Kevin Magdowski lobt den Zugang als eine der tragenden Säule der unserer Mannschaft.

„Mark hat sich in dieser Saison enorm weiterentwickelt. Von einem Rollenspieler, der eine wesentliche Figur spielte, ist er schnell zu einer tragenden Säule unserer Mannschaft geworden“, erklärt Trainer Kevin Magdowski. Als Verteidigungsspezialist ist es Gebhardts Aufgabe, die gegnerische „Hauptwaffe“ aus dem Spiel zu nehmen. Mit seiner Athletik, Schnelligkeit, Energie und Penetranz gelingt dem 1,98 Meter großen Flügelspieler dieses ausgezeichnet. Auffällig ist, dass sich Gebhardt nun auch häufiger ins Offensivspiel einschaltet und den Abschluss sucht. So punktete er in drei der letzten vier Partien zweistellig. „Seit einiger Zeit legen wir eine schnellere Spielweise an den Tag. Das kommt Mark komplett entgegen. Bei sehr vielen Schnellangriff-Situationen ist er dabei“, betont Magdowski. Wenn der Coach über Gebhardt spricht, gerät er ins Schwärmen: „Mark ist sehr professionell. Er ist ein Vorbild an Disziplin, Pünktlichkeit und Einsatz. Ich kann mich an keine Situation erinnern, in der ich ihn kritisieren musste. Und obwohl er immer aus Moers nach Oberkassel kommt, ist er nicht ein einziges Mal zu spät erschienen. Das ist sehr beeindruckend!“