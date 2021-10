Leichtathletik : Die Suche nach der perfekten Flugbahn

Düsseldorf Die 17-jährige Marie-Sophie Macke vom TV Angermund ist im Diskuswurf die Nummer vier in ihrer Altersklasse. In den vergangenen Monaten hat sie ihre Bestleistungen stetig verbessert und ist deutsche Vize-Meisterin geworden.

Die 17-Jährige treibt im Ring zuerst die Ästhetik an. Und sie sagt auch: „Die Rangliste ist mir völlig egal.“ Und dennoch: Die Angermunderin verfügt über einen enormen Ehrgeiz und hat ihre Weiten sehr wohl im Blick. „Es geht um Kontinuität“, sagt sie. „Es hilft mir nicht, wenn ich den Diskus einmal auf 49 Meter bringe und die Weite dann mein Leben lang nicht mehr erreiche. Ich möchte mich langsam steigern, mir realistische Ziele setzen und sicher in der Lage sein, immer bessere Ergebnisse auch regelmäßig und zuverlässig abrufen zu können.“ Bislang geht die Taktik auf. Marie-Sophie Macke ist sehr erfolgreich und bis an die vierte Stelle in ihrer Altersklasse aufgerückt.

Die TVA-Athletin konnte in diesem Jahr ihre bisherigen Bestmarken übertreffen. Bei der Nordrhein-Meisterschaft in Mönchengladbach hatte sie mit 42,40 Metern den Titel geholt, sich auch bei der Meisterschaft der Region mit 43,12 Metern durchgesetzt. Die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft schaffte sie schließlich mit einem Versuch über 41,62 Meter in Sonsbeck. Mit den regelmäßigen Würfen über die 40-Meter-Grenze hat sie bereits jene Konstanz in ihren Leistungen gefunden, die sie sich gewünscht hat. Und bei der Deutschen Meisterschaft der Jugend in Rostock machte sie dann mit einer Weite von 45,78 Meter und der Vize-Meisterschaft auf sich aufmerksam. „Ich war mir in Rostock ganz sicher, dass ich eine Medaille gewinne. Alles andere wäre für mich auch eine Enttäuschung gewesen. Und dennoch war ich ganz gelassen und habe keinen Druck verspürt“, sagt sie. Mit ihrem bislang besten Ergebnis hatte sie dann die Norm für die Teilnahme an der Europameisterschaft im italienischen Rieti erfüllt. Doch die Kontinentalwettkämpfe fanden dann wegen der Pandemie nicht statt. „Nach der Absage der EM gab es vom Verband als Ersatz einen Lehrgang in Ruhpolding zum Teambuilding, das war toll“, sagt die Jugendliche, die ihren sportlichen Ehrgeiz von den Eltern in die Wiege gelegt bekam, schließlich war der Vater Basketballer und die Mutter Leichtathletin. Mit ihnen wohnt sie noch in Sprockhövel, fährt aber drei- bis viermal pro Woche zum Arena-Sportpark in Düsseldorf, um dort zu trainieren. Zusätzlich absolviert sie noch zwei Einheiten daheim.