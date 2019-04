Marathon : Hahner verpasst die Meisterschaft

Beim Metro-Marathon hat die 29-Jährige Anna Hahner gegen Überraschungsstarterin Anja Scherl das Nachsehen. Hiruni Wijayaratne stellt einen Landesrekord auf.

„Mein Ziel war nicht der Sieg, sondern eine schnelle Zeit und damit die Qualifikation für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha. Das habe ich geschafft“, erklärte Hicks. Noch ist aber nicht ganz sicher, ob er im September im Emirat die Laufschuhe schnüren darf. Es gibt einige gute Marathonläufer in Neuseeland, aber die nationale Norm (2:16:00 Stunden) hat Hicks locker geknackt. „Ich habe meine persönliche Bestleistung um mehr als zwei Minuten unterboten. Alleine deshalb werde ich Düsseldorf nie vergessen“, freute sich der Mann, der erstmals in Düsseldorf weilte.