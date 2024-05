Mädchenfußball auf dem Vormarsch Grundschulcup der Mädchen setzt neuen Rekord

Im Rahmen des diesjährigen Grundschul-Cups war für ihn bereits zu erkennen, dass mehrere Klubs dieser Forderung inzwischen nachkommen. „Die Zahl der Teilnehmerinnen, die bereits in Vereinen spielen, war außergewöhnlich“, lobt Italiani. Er ist überzeugt davon, nur so die Basis zu erhalten, um am Ende genug Talente für den Leistungssport entwickeln zu können. Dort wird in einigen Jahren ganz sicher auch die eine oder andere Teilnehmerin am diesjährigen Grundschulcup landen.