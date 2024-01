Basketball Maccabis Basketballer verteidigen Tabellenführung

(cle) Ihre Tabellenführung verteidigt haben die Oberliga-Basketballer des TuS Maccabi. Niederlagen mussten die Kellerkinder TG 81 II und ART Giants II einstecken.



Sterkrade 69ers – TuS Maccabi 70:76 (34:34) „Das war ein sehr intensives, körperbetontes Spiel. Ein Kampf auf Augenhöhe“, so Maccabi-Trainer David Wilder. Dass es gegen den Fünften „nur“ zu einem knappen Sieg reichte, liege daran, „dass wir uns zu viele einfache Fehler erlauben und zu viele Rebounds abgeben. Wir können unsere Stärken noch nicht ausspielen“. Dennoch war Wilder sehr stolz, dass sein Team nach der Pleite gegen Königshardt solch eine enge Partie für sich entscheiden konnte.



SC Bayer 05 Uerdingen – TG 81 II 95:84 Nach dem Rückzug des Ligakonkurrenten Adler Frintrop wechselten der Ex-Düsseldorfer Sebastian Rathjen und Aufbauspieler Niklas Cox zur TG. „Nach nur einem gemeinsamen Training haben wir gegen Uerdingen gerade zu Beginn noch wie Kraut und Rüben gespielt“, gab Spielertrainer Tim Brückmann zu. Bereits im zweiten Viertel lagen die Gäste mit 37 Punkten zurück. Danach fingen sie sich, spielten besser zusammen und starteten so eine Aufholjagd. Zwei Minuten vor dem Ende war der Rückstand tatsächlich nur noch einstellig. „Für die Wende hat es zwar nicht mehr gereicht, aber wir haben Moral gezeigt“, so Brückmann.



TV Jahn Königshardt – ART Giants II 77:65 Im Abstiegskampf müssen die Giants auf Valentino Jovanovik verzichten. Er hat sein Traineramt frustriert niedergelegt. „Als U18-Trainer und später Herrentrainer habe ich Talente aufgebaut und eingesetzt. Ich habe versucht, etwas aufzubauen. Aber meine Vision passt nicht mit der Vision des Vereins zusammen“, erklärte Jovanovik.