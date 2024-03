Basketball Maccabi verspielt Aufstiegschancen

„Unser Saisonziel war die Meisterschaft. Daher sind wir jetzt natürlich enttäuscht“, gab Wilder zu. Dabei verlief der Saisonstart mit der Bilanz von 8:0 Siegen, darunter gegen Rheinberg, so verheißungsvoll. „Aber danach hatten wir leider sehr viele verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle. Seit Dezember waren wir nie mehr als zehn Spieler beim Training. Andere Mannschaften konnten solche Ausfälle als Team scheinbar besser kompensieren“, analysierte Wilder. „Letztlich waren wir nicht konstant genug und haben es nicht verdient, auf Platz eins zu stehen. Unser Glückwunsch geht nach Rheinberg.“ Der Maccabi-Coach hofft jetzt, dass seine Schützlinge nach der verpassten Meisterschaft nicht in ein Loch fallen, sondern die Saison noch vernünftig zu Ende spielen und zumindest Platz zwei halten.



SpVg Odenkirchen – TG 81 II 62:57 (30:36) Einige Ausfälle hatten die Oberbilker zu verzeichnen, dennoch lagen sie bis zwei Minuten vor dem Abpfiff vorne. „Am Ende hatten wir etwas Pech. Das ist aber halb so wild“, resümierte Spielertrainer Tim Brückmann.



Frauen-Oberliga: Barmer TV – ART 50:48 (21:19) In der Offensive wollte bei den Düsseldorferinnen kaum etwas klappen. „Wir haben sehr viele Würfe am Korb vergeben, die wir normalerweise verwandeln. Wir hatten Chancen, das Spiel unter Kontrolle zu bekommen, aber Barmen ließ sich nicht abschütteln. Sie wollten den Sieg mehr als wir“, fasste Trainer Robert Shepherd zusammen.



DJK Löwe Köln – Capitol Bascats 69:65 Nach der 15. Niederlage im 18 Saisonspiel läuft alles auf ein Abstiegsfinale zwischen dem Schlusslicht Bascats und der TG Neuss II hinaus. Dieses wird am letzten Spieltag Ende April ausgetragen.