Basketball : Maccabi gewinnt ein dramatisches Derby beim SV Alte Freunde

Buchwald (l.) im Zweikampf mit Cem Karal von den Alten Freunden. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Der TuS Maccabi ist nach dem Sieg über den SV Alte Freunde im Duell der beiden ungeschlagenen Teams der Basketball-Oberliga Herbstmeister. Die Fans sahen eine hochklassige Partie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Leska-Ottensmann

(cle) Das war großartige Werbung für den Düsseldorfer Amateurbasketball! Darin waren sich nach dem hochspannenden, intensiven Derby zwischen dem SV Alte Freunde und dem TuS Maccabi alle Beteiligten und die rund 150 Zuschauer einig. Das Stadtduell der beiden einzigen unbesiegten Oberligateams entschieden die Gäste des TuS Maccabi mit 97:95 nach Verlängerung (48:40/88:88) für sich und sind nun alleiniger Spitzenreiter.

„Das war eines der besten und spannendsten Derbys der letzten Jahre“, befand Branko Cavic, Betreuer der Alten Freunde. Dem stimmte Maccabi-Coach Mathias Gierth absolut zu: „Das war Werbung für den Sport und eine tolle Atmosphäre, trotz der Rivalität“, schwärmte er.

Vor stimmungsvoller Kulisse gelang Maccabi der bessere Start. Angetrieben von einem 16:0-Lauf und einer gut eingespielten Verteidigung gewann das Team das erste Viertel 26:13. „Da hat uns der Gegner kalt erwischt“, so Cavic. Kurz darauf lagen die Alten Freunde sogar mit 18 Punkten zurück, ehe sie ihren Rhythmus fanden und sich zur Pause wieder herankämpften. Danach leistete sich Maccabi in der Offensive weiterhin Fehler, die der Gastgeber bestrafte und in der 25. Minute somit erstmals wieder in Führung ging (55:54).

Im letzten Abschnitt wechselten sich die Mannschaften mit den Führungen ab, es war ein offener Schlagabtausch. 17 Sekunden vor dem Ende verwandelten die Alten Freunde zwei Freiwürfe zum 88:85. „Wir hatten es in der Hand“, betonte Cavic. Doch Lars Hohlbein hatte etwas dagegen: Drei Sekunden vor dem Ende rettete er seine Mannschaft mit einem sehenswerten Dreier in die Verlängerung. Überhaupt hatte Maccabi bei den Distanzwürfen einen absoluten Sahnetag erwischt. Gleich 19 (!) Dreier verwandelten sie – eine irre Quote. 18 gingen dabei auf das Konto von Hohlbein (7), Jan Möhring (6) und Kevin Deußen (5). Zum Vergleich: Die Alten Freunde, bei denen Chris Mauritz (29 Zähler) und Soufian Aeraki (27) die Topscorer waren, kamen auf gute neun erfolgreiche Fernschüsse.

„Wir sind enttäuscht in die Verlängerung gegangen, haben dann aber weitergekämpft“, berichtete Cavic. Tatsächlich lagen die Alten Freunde 50 Sekunden vor dem Ende wieder mit drei Punkten vorne, waren sogar in Ballbesitz. Doch erneut erkämpfte sich Maccabi den Ball und Kevin Deußen glich aus. Den nächsten Angriff der Gastgeber konnte das Gierth-Team wieder abfangen. Sekunden vor dem Ende zog Jan Möhring energisch an seinem Gegenspieler vorbei und brachte den TuS in Front. Im Anschluss daran verteidigte Maccabi souverän, sodass der letzte Wurf der Alten Freunde das Ziel verfehlte.

„Das war Dramatik pur. Die Niederlage ist bitter für uns. Wir sind aber nicht enttäuscht, da beide Mannschaften ihr Herz auf dem Platz gelassen haben“, resümierte Branko Cavic. Siegertrainer Mathias Gierth freute sich über die starke Leistung seiner Mannschaft. „Es war von beiden Seiten ein hochklassiges Oberligaspiel“, betonte er.

Dieses herausragende Derby zeigte, dass die beiden Mannschaften in der Oberliga 2, Vorrundengruppe A, die dominieren Teams sind. Wenn alles nach Plan verläuft, sollten die beiden am Ende der Rückrunde Anfang März weiterhin ganz oben stehen. Dann geht es in die Playoffs.