Fußball : Lüttgens Doppelback sichert zweiten Saisonsieg für SW 06

(deha) Schwarz-Weiß 06 setzte sich in der Landesliga beim favorisierten FC Remscheid knapp mit 2:1 durch.

Dabei ging die erste Halbzeit deutlich an die Hausherren aus Remscheid. Denn das Team von David Breitmar und Dennis Wienhusen fand im Mittelfeld kaum die Mittel, sich gegen den spielstarken FC durchzusetzen. Die Remscheider mussten sich in der ersten Spielhälfte allerdings auch selbst vorwerfen, ihre spielerische Überlegenheit nicht in Treffer umgemünzt zu haben. Denn abgesehen von einigen Distanzschüssen kreierte die Offensive der Hausherren nur wenige hochkarätige Torchancen. In der zweiten Halbzeit stellten sich die Dinge dann anders dar, weil Breitmar und Wienhusen das Mittelfeld stärkten und Marco Lüttgen alleine in der Sturmspitze beließen. Dies sollte sich in der Folge auszahlen. So führte der bessere Zugriff im Mittelfeld zu immer besseren Kombinationen, von denen eine in der 56. Minute zur 1:0-Führung durch einen Kopfball von Marco Lüttgen führte. Und auch das 2:0 in der 74. Minute resultierte daraus, dass Lüttgen aus dem Mittelfeld besser bedient werden konnte. Diesmal ermöglichte das Zusammenspiel von Andre Kobe und Malte Boermanns, der den Ball klug zu Lüttgen durchließ, den Treffer. In trockenen Tüchern war der Auswärtssieg für die Düsseldorfer zu diesem Zeitpunkt allerdings noch lange nicht. Denn zum einen führte ein Kommunikationsfehler in der Defensive fünf Minuten vor Schluss noch zum Anschlusstreffer. Zum anderen konnte Schwarz-Weiß-Keeper Patrick Grevenig in der letzten Spielminute einen Kopfball nur durch eine sensationelle Parade festhalten.