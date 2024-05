Handballer verlieren beim Tabellennachbarn SG Unterrath verpasst den direkten Aufstieg

Landesliga Gruppe 1: Turnerschaft Grefrath – SG Unterrath 31:23 Auf der Zielgeraden der Spielzeit verpassten die Unterrather durch die Niederlage gegen den Tabellennachbarn den direkten Aufstieg in Verbandsliga und fielen auf Rang neun zurück. In der Relegation treffen sie nun auf den Neunten der Gruppe 2 TSV Aufderhöhe II. Nach der deutlichen Niederlage gab sich SGU-Trainer Burkhard Räker als fairer Verlierer: „Grefrath hat heute verdient gewonnen. Obwohl wir nun als Außenseiter in die Relegation gehen, bleibt die Stimmung bei uns positiv, da wir nicht heute den direkten Aufstieg aus der Hand geben haben, sondern zuvor den einen oder anderen Punkt liegenließen.“ Obwohl sechs Stammspieler fehlten, stand die SGU in der Deckung ordentlich. Knackpunkt war der Angriff, der mit der offensiven 5:1-Deckung der Turnerschaft nicht klarkam. So hatten sich die Gastgeber nach einem ausgeglichenen Beginn (9:8) bis zur Pause auf 17:11 absetzen und nach dem Seitenwechsel die SGU auf Distanz halten können.



Landesliga Gruppe 4: Fortuna – HSG Velbert/Heiligenhaus 28:42 Auch die Fortuna muss nach der Niederlage gegen den Tabellenführer in die Relegation. Dort trifft sie auf den Vertreter der Gruppe 3 SC Bottrop, für den in der vergangenen Saison noch Linksaußen Frederik Leringer auflief. Obwohl in Jonathan Dressler und Nils Zimmermann zwei wichtige Stammspieler fehlten, hatten die Gastgeber den klaren Favoriten eine Viertelstunde (10:11) nicht enteilen lassen. Als die HSG dann aber die Zügel anzog und die Fehler der Fortuna im Angriff konsequent bestrafte, wurde der Rückstand bis zur Pause mit 16:21 deutlicher. Auch nach dem Seitenwechsel hatte die Fortuna gegen die spielerisch starken Gäste realistisch gesehen keine Chance. Deshalb konnte Fortunas Trainer Jörg Brandenburg auch mit der am Ende klaren Niederlage leben. Wichtiger war, dass sich keiner Schützlinge verletzte und für die Relegation ausgefallen wäre.



Landesliga Gruppe 4: HSG Gerresheim – SV Kettwig 30:33 In der vergangenen Spielzeit hätte Platz elf locker für den Klassenerhalt gereicht. Durch die Ligen-Neuordnung und der damit verbundenen Auflösung der Landesligen müssen die Gerresheimer nun jedoch zurück in die Bezirksliga. Obwohl es für sie um nichts mehr ging, wollten sie sich gegen Kettwig ordentlich von ihren Anhängern verabschieden, zeigten ein gute Spiel und boten dem Tabellenzweiten bis zum Ende Paroli. Über 4:4, 6:6 und 8:8 war die HSG den Gästen auch nach der Halbzeit (14:16) auf den Fersen geblieben und mit 28:29 und 30:31 bis in die Schlussphase weiterhin auf Tuchfühlung. Letztlich verhinderten Kleinigkeiten einen durchaus möglichen Sieg. Den hätte die HSG gerne ihrem Trainer Bernd Kretzer zum Abschied geschenkt. Dieser will nach acht Jahren als Verantwortlicher an der Seitenlinie der Gerresheimer eine Auszeit vom Handball nehmen und dem Beruf den Vorzug geben.



Landesliga Gruppe 4: SV Wersten – TV Ratingen abgesagt Da Ratingen die Partie wegen einiger Corona-Erkrankungen kurzfristig absagen musste, erhielt Wersten kampflos die Punkte und geht als Tabellenvierter über die Ziellinie, während der TVR als Absteiger in die Bezirksliga bereits vorher feststand. In das Abenteuer Verbandsliga wird SVW-Trainer Nenad Pavkovic fast mit seinem kompletten bisherigen Kader starten können. Lediglich auf der Linksaußen-Position suchen die Werstener nach Ersatz, da es Nils Kaiser nach Wuppertal zieht und Simon Ruf verletzungsbedingt seine Karriere beenden wird.